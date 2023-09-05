Подробности громкого "хлопка" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, громко было 4 сентября около 21 часа в районе Веселого.
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Оккупанты перешли на осенний "хлопок"
Федоров напомнил, что поселок Веселое расположен в 50 километрах от Мелитополя. По его словам, "хлопок" был настолько мощным, что жители поселка чувствовали дрожь земли.
Между тем жители Мелитополя на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.
Как заметил Иван Федоров, оккупанты "глубокого тыла" перешли от летнего "хлопка" к осеннему.
В Мелитополе россияне построили подземные города
- Иван Федоров рассказал, что за последние полтора года российские военные укрепляли свои линии обороны на Запорожском направлении. Вокруг Токмака и Мелитополя они построили мощные линии защиты, в том числе подземные.
- По словам Федорова, россияне построили фактически целые подземные города под Мелитополем. Он отметил, что это сотни километров оборонительных линий и сооружений.
- Мэр Мелитополя сообщил, что оккупанты создают подземные города из морских контейнеров и залитого бетона.
- Ранее журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева рассказала, что Мелитополь и Бердянск стали военными базами россиян. По ее словам, россияне чаще всего размещают военную технику на милитаризованных оккупантами предприятиях.
- Она также добавила, что враг усиливает оборону городов техникой и военным составом.