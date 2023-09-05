Подробности громкого "хлопка" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, громко было 4 сентября около 21 часа в районе Веселого.

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Оккупанты перешли на осенний "хлопок"

Федоров напомнил, что поселок Веселое расположен в 50 километрах от Мелитополя. По его словам, "хлопок" был настолько мощным, что жители поселка чувствовали дрожь земли.

Между тем жители Мелитополя на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

Как заметил Иван Федоров, оккупанты "глубокого тыла" перешли от летнего "хлопка" к осеннему.

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