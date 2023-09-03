Оккупанты продолжают совершенствовать свою оборону и сейчас, ведь она постепенно слабеет. Об этом 24 Каналу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, добавив, что помощь союзников может существенно помочь нашим военным остановить это.
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Как оккупантам помогут подземные города
Россияне построили фактически целые подземные города под Мелитополем.
Это сотни километров оборонительных линий и сооружений, это очень хорошо укрепленные оборонительные сооружения вокруг городов Токмак и Мелитополь. На границах этих городов массово строят подземные города,
– отметил Иван Федоров.
Их создают из морских контейнеров, залитого бетона. К сожалению, за полтора года у российских оккупантов была возможность построить такие мощные оборонительные сооружения.
"По информации генерала, отвечающего за наше направление, самая страшная линия уже пройдена. Но то, что сейчас видят наши военные – это укрепрайоны. К сожалению, враг лезет со всех сторон, как настоящие тараканы", – заметил мэр Мелитополя.
Очевидно, что эти подземные города очень усложняют жизнь украинским военным. При этом наблюдают тенденцию, что на этом враг не останавливается. Пока ВСУ чуть ли не голыми руками разминируют минные поля и разбирают укрепсооружения, оккупанты строят новые.
Федоров выразил надежду, что помощь, которую Украине предоставят западные партнеры, будет достаточной для того, чтобы не позволить врагу делать это в дальнейшем.
Иван Федоров об обороне россиян в Мелитополе: смотрите видео
Какая ситуация на Запорожском направлении
- В Генштабе сообщили, что украинские военные продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении. В частности, воины закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контрбатарейной борьбы в районах Новоданиловки и Новопрокоповки.
- После того как ВСУ освободили поселок Работино, они вышли ко второй линии обороны россиян. Так называемой "линии Суровикина", которая очень хорошо укреплена. За ней есть две линии обороны. В целом глубина обороны врага достигает 20 километров, так что продвижение в дальнейшем может быть достаточно сложным.
- Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что россияне все же хорошо чувствуют давление ВСУ из Запорожского направления. Поэтому оккупанты пытаются спрятаться вблизи скоплений местного населения.