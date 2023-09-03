Окупанти продовжують удосконалювати свою оборону й зараз, адже вона поступово слабшає. Про це 24 Каналу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, додавши, що допомога союзників може суттєво допомогти нашим військовим зупинити це.

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Як окупантам допоможуть підземні міста

Росіяни вибудували фактично цілі підземні міста під Мелітополем.

Це сотні кілометрів оборонних ліній і споруд, це вкрай добре укріпленні оборонні споруди навколо міст Токмак і Мелітополь. На кордонах цих міст масово будують підземні міста,

– зазначив Іван Федоров.

Їх створюють з морських контейнерів, залитого бетону. На жаль, за півтора року в російських окупантів була можливість побудувати такі потужні оборонні споруди.

"За інформацією генерала, який відповідає за наш напрямок, найстрашніша лінія вже пройдена. Але те, що наразі бачать наші військові – це укріпрайони. На жаль, ворог лізе з усіх боків, як справжні таргани", – зауважив мер Мелітополя.

Очевидно, що ці підземні міста дуже ускладнюють життя українським військовим. При цьому спостерігають тенденцію, що на цьому ворог не зупиняється. Поки ЗСУ ледь не голіруч розміновують мінні поля та розбирають укріпспоруди, окупанти будують нові.

Федоров висловив сподівання, що допомога, яку Україні нададуть західні партнери, буде достатньою для того, аби не дозволити ворогу робити це надалі.

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