Про це 24 Каналу заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, зауваживши, що не згодний з тим, що нині Збройні Сили України на другій лінії оборони росіян.

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"Я вважаю, що ми пройшли підрозділи охорони, які були в "сірій зоні" безпосередньо. І зараз ми виходимо на першу лінію – це лінія Суровікіна. Це найтяжча лінія, найбільш укріплена", – сказав Костенко.

Він додав, що тепер українські війська намагатимуться її прорвати, щоб йти далі.

Розслаблятися зарано

Народний депутат зазначив, що цивільні можуть казати про те, що перша лінія оборони була, коли ЗСУ йшли до Роботиного. Однак з військового боку все складніше.

Перед ворожими підрозділами першої лінії оборони, які її тримають, є інженерні загородження, окопи та мінування. А перед цим ще стоять російські підрозділи охорони.

Існує поняття – рота чи батальйон у бойовій охороні. Це коли підрозділи кілька кілометрів охороняють першу лінію, щоб її краще можна було втримати під натиском.

За словами Костенка, коли ЗСУ почали проходити цю лінію – "кишеню", яка є на карті, – противник спочатку утримував там невеликі війська. Однак потім, коли українська армія почала тиснути, ворог почав кидати туди все більше й більше своїх сил.

Там, де мали бути ворожі батальйони, було значно більше людей. Так окупанти хотіли зупинити ЗСУ саме перед підходом до першої лінії.

Я вважаю, що перша лінія – це якраз за Роботиним – лінія Суровікіна. Там є протитанкові рви, "зуби дракона" – оце основна лінія – перша,

– сказав секретар оборонного комітету Верховної Ради.

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Далі є ще дві лінії. Глибина оборони ворога сягає до 20 кілометрів. Звичайно, друга та третя лінії не так укріплені, як перша. Однак Роман Костенко додав, що росіяни мають можливість їх постійно удосконалювати.

"Тому розслаблятися рано. Попереду ще досить важка праця", – наголосив народний депутат.

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