Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что не согласен с тем, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины на второй линии обороны россиян.
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"Я считаю, что мы прошли подразделения охраны, которые были в "серой зоне" непосредственно. И сейчас мы выходим на первую линию – это линия Суровикина. Это самая тяжелая линия, наиболее укрепленная", – сказал Костенко.
Он добавил, что теперь украинские войска будут пытаться ее прорвать, чтобы идти дальше.
Расслабляться рано
Народный депутат отметил, что гражданские могут говорить о том, что первая линия обороны была, когда ВСУ шли к Работино. Однако с военной стороны все сложнее.
Перед вражескими подразделениями первой линии обороны, которые ее держат, есть инженерные заграждения, окопы и минирования. А перед этим еще стоят российские подразделения охраны.
Существует понятие – рота или батальон в боевой охране. Это когда подразделения несколько километров охраняют первую линию, чтобы ее лучше можно было удержать под давлением.
По словам Костенко, когда ВСУ начали проходить эту линию – "карман", который есть на карте, – противник сначала удерживал там небольшие войска. Однако потом, когда украинская армия начала давить, враг начал бросать туда все больше и больше своих сил.
Там, где должны быть вражеские батальоны, было гораздо больше людей. Так оккупанты хотели остановить ВСУ именно перед подходом к первой линии.
Я считаю, что первая линия – это как раз за Работино – линия Суровикина. Там есть противотанковые рвы, "зубы дракона" – вот основная линия – первая,
– сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады.
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Дальше есть еще две линии. Глубина обороны врага достигает 20 километров. Вторая и третья линии не так укреплены, как первая. Однако, Роман Костенко добавил, что у россиян есть возможность их постоянно совершенствовать.
"Поэтому расслабляться рано. Впереди еще достаточно тяжелый труд", – подчеркнул народный депутат.
Контрнаступление ВСУ: важно
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что большинство усилий россияне направили именно на первую линию обороны. Туда враг посвятил 60% своего времени и ресурсов. А по 20% оккупанты потратили на вторую и третью линию обороны. По словам Тарнавского, ВСУ сейчас находятся между первой и второй оборонительными линиями.
- В эстонской разведке заявили, что украинская армия вышла на первую линию траншей так называемой линии обороны Суровикина. ВСУ вышли на западную часть Вербового, прорвав линию по крайней мере в одном месте.
- Спикер Белого Дома Джон Кирби сообщил, что с 29 августа украинская армия достигла заметного прогресса в продвижении на второй линии обороны оккупантов. Как отмечает The Economist, в скорости продвижения ВСУ есть заметные изменения.