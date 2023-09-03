Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что не согласен с тем, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины на второй линии обороны россиян.

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"Я считаю, что мы прошли подразделения охраны, которые были в "серой зоне" непосредственно. И сейчас мы выходим на первую линию – это линия Суровикина. Это самая тяжелая линия, наиболее укрепленная", – сказал Костенко.

Он добавил, что теперь украинские войска будут пытаться ее прорвать, чтобы идти дальше.

Расслабляться рано

Народный депутат отметил, что гражданские могут говорить о том, что первая линия обороны была, когда ВСУ шли к Работино. Однако с военной стороны все сложнее.

Перед вражескими подразделениями первой линии обороны, которые ее держат, есть инженерные заграждения, окопы и минирования. А перед этим еще стоят российские подразделения охраны.

Существует понятие – рота или батальон в боевой охране. Это когда подразделения несколько километров охраняют первую линию, чтобы ее лучше можно было удержать под давлением.

По словам Костенко, когда ВСУ начали проходить эту линию – "карман", который есть на карте, – противник сначала удерживал там небольшие войска. Однако потом, когда украинская армия начала давить, враг начал бросать туда все больше и больше своих сил.

Там, где должны быть вражеские батальоны, было гораздо больше людей. Так оккупанты хотели остановить ВСУ именно перед подходом к первой линии.

Я считаю, что первая линия – это как раз за Работино – линия Суровикина. Там есть противотанковые рвы, "зубы дракона" – вот основная линия – первая,

– сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

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Дальше есть еще две линии. Глубина обороны врага достигает 20 километров. Вторая и третья линии не так укреплены, как первая. Однако, Роман Костенко добавил, что у россиян есть возможность их постоянно совершенствовать.

"Поэтому расслабляться рано. Впереди еще достаточно тяжелый труд", – подчеркнул народный депутат.

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