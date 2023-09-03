Военный аналитик Шон Белл утверждает, что из-за этого "нервничания" и хрупкой линии фронта враг постоянно перебрасывает войска. И хотя россияне пытаются штурмовать Купянское направление, тем не менее и оттуда уже начали ротацию оккупантов на Юг.

К теме 60-20-20: Тарнавский рассказал The Guardian о разнице между линиями обороны россиян на Юге

Российская оборона рассыпается

Белл подчеркнул, что Россия очень "нервничает" из-за наступления ВСУ на Юге. Чтобы хоть как-то защититься от прорыва линий обороны, оккупанты усиливают давление на северо-восточном направлении, а именно – возле Купянска. Однако эти "штурмы" безуспешны, ведь Россия уже и с этого участка фронта перебрасывает подразделения для усиления обороны на Юге.

Аналитик утверждает, что линия обороны россиян на Юге становится все более "хрупкой". На это также указывает постоянная ротация оккупантов в южную часть Украины. Белл объяснил, что все это указывает на страх прорыва обороны украинскими военными. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что "прорыв" пока не видят, но ВСУ постепенно двигаются к своей цели.

Хотя мы пока не видим прорыва, появляется все больше доказательств того, что украинское давление растет на все более хрупкой линии российского фронта,

– заявил Белл.

Кроме того, у России есть немалые потери. В настоящее время фиксируется очевидная нехватка радиолокационных систем контрбатарейной борьбы. Белл объяснил, что эти средства помогают оккупантам выявлять артиллерию ВСУ, когда они начинают вести огонь. Без этих систем россияне столкнулись с "абсолютным потоком снарядов", который наносит так называемой "второй армии мира" безумные потери.

Какая ситуация на фронте