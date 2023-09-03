Військовий аналітик Шон Белл стверджує, що через цю "нервовість" і крихку лінію фронту ворог постійно перекидає війська. І хоча росіяни намагаються штурмувати Куп'янський напрямок, проте й звідти вже почали ротацію окупантів на Південь.

До теми 60-20-20: Тарнавський розповів The Guardian про різницю між лініями оборони росіян на Півдні

Російська оборона розсипається

Белл наголосив, що Росія дуже "нервує" через наступ ЗСУ на Півдні. Аби хоч якось захиститися від прориву ліній оборони, окупанти посилюють тиск на північно-східному напрямку, а саме – біля Куп'янська. Проте ці "штурми" не мають успіху, адже Росія вже й з цієї ділянки фронту перекидає підрозділи для посилення оборони на Півдні.

Аналітик стверджує, що лінія оборони росіян на Півдні стає все дедалі "крихкішою". На це також вказує постійна ротація окупантів у південну частину України. Белл пояснив, що все це вказує на страх прориву оборони українськими військовими. Разом з тим, експерт підкреслив, що "прориву" поки не бачать, але ЗСУ поступово рухаються до своєї мети.

Хоча ми поки що не бачимо прориву, з'являється все більше доказів того, що український тиск зростає на все більш крихкій лінії російського фронту,

– заявив Белл.

Крім того, Росія має чималі втрати. Нині фіксується очевидний брак радіолокаційних систем контрбатарейної боротьби. Белл пояснив, що ці засоби допомагають окупантам виявляти артилерію ЗСУ, коли вони починають вести вогонь. Без цих систем росіяни зіткнулися з "абсолютним потоком снарядів", який завдає так званій "другій армії світу" шалених втрат.

Яка ситуація на фронті