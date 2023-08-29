Эти города стали военными базами россиян. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она также добавила, что враг усиливает оборону городов техникой и военным складом.
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Где противник размещает личный состав и технику
Оккупанты пытаются показать Бердянск и Мелитополь, как курортные городки с гражданскими людьми. Однако превратили эти города в военные базы, в частности поселок Кирилловка. С началом полномасштабного вторжения там размещается большое количество оккупационной техники.
Все предприятия на территории Мелитополя и Бердянска стратегически важны для российских террористов. Они ведь их полностью милитаризовали. Поэтому масштабные пожары в цехах, например в Бердянске, ослабляют террористов.
Алиса Сысоева о ситуации в Запорожской области: смотрите видео
Несмотря на ощутимое контрнаступление Сил обороны россияне продолжают укрепляться, завозят технику и личный состав. Соответственно, военного контингента становится больше.
На этой неделе россияне завезли 1500 тысяч бурят именно в Бердянский район. Их расселили по квартирам местного населения. Также заняли местную больницу,
– объяснила Алиса Сысоева.
Ситуация в Запорожском направлении
- 26 августа в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области слышали серию взрывов. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, уже второй день подряд "что-то плохое" происходит у оккупантов на Мелитопольском направлении.
- В то же время, в американском Институте изучения войны отметили, что наши военные продвигаются через самый сложный участок в линии обороны противника. Силы обороны смогли добиться значительных тактических успехов в Запорожской области.
- Кроме того, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что первая линия обороны россиян на Юге прорвана. Именно там, где есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи.