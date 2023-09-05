Подробиці гучної "бавовни" повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, гучно було 4 вересня близько 21 години в районі Веселого.
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Окупанти перейшли на осінню "бавовну"
Федоров нагадав, що селище Веселе розташоване за 50 кілометрів від Мелітополя. За його словами, "бавовна" була настільки потужна, що мешканці селища відчували тремтіння землі.
Водночас мешканці Мелітополя на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.
Як зауважив Іван Федоров, окупанти "глибокого тилу" перейшли від літньої "бавовни" на осінню.
У Мелітополі росіяни збудували підземні міста
- Іван Федоров розповів, що протягом останніх півтора року російські військові укріплювали свої лінії оборони на Запорізькому напрямку. Навколо Токмака та Мелітополя вони збудували потужні лінії захисту, зокрема й підземні.
- За словами Федорова, росіяни вибудували фактично цілі підземні міста під Мелітополем. Він зазначив, що це сотні кілометрів оборонних ліній і споруд.
- Мер Мелітополя повідомив, що окупанти створюють підземні міста з морських контейнерів і залитого бетону.
- Раніше журналістка й депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла, що Мелітополь і Бердянськ стали військовими базами росіян. За її словами, росіяни найчастіше розташовують військову техніку на мілітаризованих окупантами підприємствах.
- Вона також додала, що ворог посилює оборону міст технікою та військовим складом.