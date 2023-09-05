Подробиці гучної "бавовни" повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, гучно було 4 вересня близько 21 години в районі Веселого.

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Окупанти перейшли на осінню "бавовну"

Федоров нагадав, що селище Веселе розташоване за 50 кілометрів від Мелітополя. За його словами, "бавовна" була настільки потужна, що мешканці селища відчували тремтіння землі.

Водночас мешканці Мелітополя на північному сході міста чули віддалені звуки вибухів.

Як зауважив Іван Федоров, окупанти "глибокого тилу" перейшли від літньої "бавовни" на осінню.

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