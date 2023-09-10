Про це повідомив міський голова. Іван Федоров зазначив, що вибух чули і в навколишніх населених пунктах, передає 24 Канал.
До речі Тремтіла навіть земля: у тилу окупантів біля Мелітополя чули потужні вибухи
Що відомо про вибух у Мелітополі
Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною "бавовною",
– зауважив Федоров.
Зазначив, що жителі Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію.
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Окупанти завершили псевдовибори
- Зауважимо, що ввечері 10 вересня міський голова також повідомив, що циркова вистава під назвою "псевдовибори" завершилася. Російські загарбники упродовж тижня тероризували людей на поки що окупованих територіях побудинковим "голосуванням".
- Федоров зазначив, що окупанти вручали "бюлетені" під дулом автомата й "рекомендували" голосувати за партію Путіна "Єдина Росія".