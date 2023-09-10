Про це повідомив міський голова. Іван Федоров зазначив, що вибух чули і в навколишніх населених пунктах, передає 24 Канал.

До речі Тремтіла навіть земля: у тилу окупантів біля Мелітополя чули потужні вибухи

Що відомо про вибух у Мелітополі

Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною "бавовною",

– зауважив Федоров.

Зазначив, що жителі Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію.

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Окупанти завершили псевдовибори