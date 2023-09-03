Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що ніяких реальних виборів там немає. Вони не мають нічого спільного з демократією.

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Краще виїхати з тимчасово окупованих територій

Як наголосив Федоров, загарбники проводять псевдовибори, щоб продемонструвати своєму "стаду" в Росії, ніби у них є підтримка на тимчасово окупованих територіях. Зрозуміло, що "Єдіная Расія" на цих "чесних виборах" набере 99%.

Третій день вони ходять по території фронтових міст – обходять будинки та квартири. Змушують голосувати і знімають все на відео. Вдячний мешканцям, що вони всіляко відмовилися брати участь у виборах,

– зауважив Федоров.

Дивіться розмову з Іваном Федоровим на ютубі 24 Каналу

Відомо, що у списку "єдіноросів" у Мелітополі є 60 кандидатів. З них щонайменше 28 – немісцеві люди. Окупанти привезли сюди кого-небудь. Звісно, в місті є незначна частина зрадників та колаборантів. Однак силові структури вже знають їхні дані. Вони будуть відповідати за свої дії.

Єдиний крок убезпечити себе – виїхати з тимчасово окупованих територій. Зараз є можливості це зробити.

Сьогодні ми забезпечуємо виїзд і даємо компенсацію за виїзд. Тимчасово окуповані території – це землі безправ'я та беззаконня. Вже тисячі мешканців перебувають у полоні. Якщо ви не можете виїхати, то краще не сперечатися з окупантами та не показувати принципову проукраїнську позицію. Були приклади, коли за проукраїнську позицію окупанти вбивали,

– розповів Федоров.

Ситуація на Запоріжжі: коротко