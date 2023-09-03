Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що ніяких реальних виборів там немає. Вони не мають нічого спільного з демократією.
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Краще виїхати з тимчасово окупованих територій
Як наголосив Федоров, загарбники проводять псевдовибори, щоб продемонструвати своєму "стаду" в Росії, ніби у них є підтримка на тимчасово окупованих територіях. Зрозуміло, що "Єдіная Расія" на цих "чесних виборах" набере 99%.
Третій день вони ходять по території фронтових міст – обходять будинки та квартири. Змушують голосувати і знімають все на відео. Вдячний мешканцям, що вони всіляко відмовилися брати участь у виборах,
– зауважив Федоров.
Дивіться розмову з Іваном Федоровим на ютубі 24 Каналу
Відомо, що у списку "єдіноросів" у Мелітополі є 60 кандидатів. З них щонайменше 28 – немісцеві люди. Окупанти привезли сюди кого-небудь. Звісно, в місті є незначна частина зрадників та колаборантів. Однак силові структури вже знають їхні дані. Вони будуть відповідати за свої дії.
Єдиний крок убезпечити себе – виїхати з тимчасово окупованих територій. Зараз є можливості це зробити.
Сьогодні ми забезпечуємо виїзд і даємо компенсацію за виїзд. Тимчасово окуповані території – це землі безправ'я та беззаконня. Вже тисячі мешканців перебувають у полоні. Якщо ви не можете виїхати, то краще не сперечатися з окупантами та не показувати принципову проукраїнську позицію. Були приклади, коли за проукраїнську позицію окупанти вбивали,
– розповів Федоров.
Ситуація на Запоріжжі: коротко
- 28 серпня стало відомо, що ЗСУ повністю звільнили населений пункт Роботине Запорізької області. Військові продовжують просуватися в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.
- Цього ж дня стало відомо про вибух в Енергодарі, який теж зараз тимчасово окупований. Там вдалося влучити в будівлю, де перебував ОМОН.
- Упродовж 23 – 24 серпня ГУР провело кілька успішних операцій спільно з рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Було багато гучних вибухів.