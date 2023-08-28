Власне, 23 і 24 серпня українці святкували День прапора та Незалежності. Тоді було неспокійно на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Детально про це розповіли 28 серпня в Головному управлінні розвідки.
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"Подарунок перший": на День прапора
Як пишуть у ГУР, у так званому "штабі відділення Федеральної служби безпеки" Енергодара на вулиці Набережній, 24 відбувався захід для особового складу окупаційних військ. Вибух пролунав близько 19:00
У момент найбільшої концентрації окупантів у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі було завдано ще один удар, який знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі.
Відомо, що на місце події прибули три пожежні бригади та карети швидкої допомоги. Загиблих загарбників кількома військовими бронеавтомобілями "Урал" відвезли у напрямку Мелітополя.
"Набережна, 24" в Енергодарі та Мелітополь: дивіться на карті від Google maps
"Подарунок другий": на День Незалежності
У місті Кам'янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області живе "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації Алєксандр Реймер.
У межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання колаборанта завітав український дрон-камікадзе,
– констатували в ГУР.
Окрім того, там зазначили, що пораненого зрадника евакуювали до однієї з лікарень.
До будинку колаборанта Реймера "завітав" дрон: дивіться відео ГУР
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Варто згадати, що 24 серпня, у День Незалежності, українські військові також висадились на території Кримського півострова, вистановили синьо-жовтий прапор та успішно провели спеціальне завдання. Згодом стало відомо про втрати серед особового складу загарбників.