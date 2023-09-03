Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что никаких реальных выборов там нет. Они не имеют ничего общего с демократией.

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Лучше уехать с временно оккупированных территорий

Как подчеркнул Федоров, захватчики проводят псевдовыборы, чтобы продемонстрировать своему "стаду" в России, будто у них есть поддержка на временно оккупированных территориях. Понятно, что "Единая Россия" на этих "честных выборах" наберет 99%.

Третий день они ходят по территории фронтовых городов – обходят дома и квартиры. Вынуждают голосовать и снимают все на видео. Благодарен жителям, что они всячески отказались участвовать в выборах,

– заметил Федоров.

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Известно, что в списке единороссов в Мелитополе есть 60 кандидатов. Из них не менее 28 – неместные люди. Оккупанты привезли сюда кого попало. Конечно, в городе есть незначительная часть предателей и коллаборантов. Однако силовые структуры знают их данные. Они будут отвечать за свои действия.

Единственный шаг обезопасить себя – уехать с временно оккупированных территорий. Сейчас есть возможность сделать это.

Сегодня мы обеспечиваем выезд и даем компенсацию за выезд. Временно оккупированные территории – это земли бесправия и беззакония. Уже тысячи жителей находятся в плену. Если вы не можете уехать, лучше не спорить с оккупантами и не показывать принципиальную проукраинскую позицию. Были примеры, когда за проукраинскую позицию оккупанты убивали,

– рассказал Федоров.

Ситуация в Запорожье: коротко