Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что никаких реальных выборов там нет. Они не имеют ничего общего с демократией.
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Лучше уехать с временно оккупированных территорий
Как подчеркнул Федоров, захватчики проводят псевдовыборы, чтобы продемонстрировать своему "стаду" в России, будто у них есть поддержка на временно оккупированных территориях. Понятно, что "Единая Россия" на этих "честных выборах" наберет 99%.
Третий день они ходят по территории фронтовых городов – обходят дома и квартиры. Вынуждают голосовать и снимают все на видео. Благодарен жителям, что они всячески отказались участвовать в выборах,
– заметил Федоров.
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Известно, что в списке единороссов в Мелитополе есть 60 кандидатов. Из них не менее 28 – неместные люди. Оккупанты привезли сюда кого попало. Конечно, в городе есть незначительная часть предателей и коллаборантов. Однако силовые структуры знают их данные. Они будут отвечать за свои действия.
Единственный шаг обезопасить себя – уехать с временно оккупированных территорий. Сейчас есть возможность сделать это.
Сегодня мы обеспечиваем выезд и даем компенсацию за выезд. Временно оккупированные территории – это земли бесправия и беззакония. Уже тысячи жителей находятся в плену. Если вы не можете уехать, лучше не спорить с оккупантами и не показывать принципиальную проукраинскую позицию. Были примеры, когда за проукраинскую позицию оккупанты убивали,
– рассказал Федоров.
Ситуация в Запорожье: коротко
- 28 августа стало известно, что ВСУ полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области. Военные продолжают продвигаться в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого.
- В этот же день стало известно о взрыве в Энергодаре, который также сейчас временно оккупирован. Там удалось попасть в здание, где находился ОМОН.
- В течение 23 – 24 августа ГУР провело несколько успешных операций совместно с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Было много громких взрывов.