Вчорашня "бавовна" у Мелітополі – це "вітання" із закінченням фейкових виборів. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Федоров зауважив, що на окупованих територіях проходять "вибухові" вибори для Росії. Тому що рух спротиву не зупиняється і продовжує ліквідувати ворога і тих, хто брати участь в організації цього фейку, яке окупанти називають "виборами".

Знищено базу росіян

Унаслідок нової бавовни, за словами Федорова, знищено одну із найбільших військових баз ворога на території тимчасово окупованої Запорізької області, яку вони намагаються організувати на території мелітопольського аеродрому.

"Саме туди (територія Мелітопольського аеродрому) ворог звозить військову техніку та величезну кількість боєприпасів. Тож, це те місце, де прилітає над часто і де стався вибух цього разу", – сказав Іван Федоров.

Вибухи могли чути жителі прилеглих сіл, зокрема у Семенівці.

Десятки окупантів знищено

Мер Мелітополя висловив сподівання, що внаслідок "бавовни" десятки окупантів було знищено.

Десятки ворогів більше ніколи не зможуть воювати проти нашої української армії. Таким чином закінчились зйомки їхнього фільму під назвою "вибори",

– зазначив Іван Федоров.

Зауважимо, що "вибухові" вибори для окупантів розпочалися 29 серпня з Нової Каховки, потім продовжилися в Бердянську, Мелітополі, Пологах.

Довідка. Російська виборча комісія організовує так звані "вибори" місцевих депутатів у районах України, які ЗСУ давно повернули під свій контроль. Водночас карти російської ЦВК не збігаються навіть з картами Кремля.

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