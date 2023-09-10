ВСУ продолжают непрерывно работать, чтобы все территории нашей страны были освобождены от оккупантов. На Юге продолжается постоянная контрбатарейная борьба.

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Какая ситуация на Юге

Наши защитники наносят немалые потери оккупантам на Юге. Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

18 оккупантов;

1 самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";

3 пушки;

4 единицы автобронетехники;

3 лодки;

1 FPV-дроны.

Кроме того, ВСУ также ликвидировали на Юге один полевой пункт боеснабжения. Силы обороны продолжают выполнение огневых задач, в том числе – наносят авиационные удары по скоплению сил и средств противника.

ВСУ продвигаются в направлении Работиного

Представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают продвижение. В результате успешной работы было освобождено 1,5 квадратных километров в направлении населенного пункта Работино.

Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работиного. Освобождено еще около 1,5 километра квадратных нашей украинской территории,

– сообщил Штупун.

На Таврическом направлении Силы обороны наносят безумные потери россиянам. Так, за сутки ВСУ ликвидировали 226 оккупантов. Среди них 72 погибли, ранения получили 149 человек, а 5 россиян – сдались в плен. Кроме того, наши защитники уничтожили 6 складов с боеприпасами и 27 единиц техники.

3 танка;

2 боевые бронированные машины;

3 артиллерийские системы и минометы;

2 РСЗО;

9 БПЛА;

5 единиц автомобильной техники;

3 единицы специальной техники.

Штупун рассказал, что россияне не оставляют попыток штурмовать Марьинку. От ранее процветающего города остались только руины, впрочем, враг продолжает атаковать украинские позиции возле этого населенного пункта. Только за прошедшие сутки там произошло 15 боевых столкновений. Штупун объяснил, что этой тактикой "мясных штурмов" россияне пытаются отразить утраченные позиции или прорвать оборону ВСУ.