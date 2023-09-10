Об этом в эфире телемарафон сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Вместе с тем, на Мелитопольском направлении продолжаются ожесточенные бои и враг использует разное вооружение для атаки украинских позиций, передает 24 Канал.

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ВСУ имеют успех на Юге

Только за прошедшие сутки россияне на Юге нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, а также 616 раз обстреляли позиции Сил обороны по танкам, артиллерии и реактивным системам залпового огня. Произошло 14 боевых столкновений. Несмотря на такое сопротивление врага, украинские защитники продолжают наступать и освобождать территории от оккупантов.

Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще около 1,5 километра квадратных нашей украинской территории,

– заявил Штупун.

Кроме того, россияне продолжают штурмовать Марьинку. От когда-то процветающего города остались только руины, но враг продолжает атаковать. В течение суток ВСУ на этом участке фронта отбили 15 атак российских захватчиков. Штупун объяснил, что этой тактикой "мясных штурмов" россияне пытаются вернуть утраченные позиции или прорвать оборону ВСУ.

Враг на Юге несет бешеные потери

Штупун также рассказал об успешной работе украинских защитников по уничтожению оккупантов и вражеской техники. Так, артиллерийские подразделения выполнили более 1300 огневых задач.

В течение суток ВСУ ликвидировали 226 оккупантов. Среди них 72 погибли, ранения получили 149 человек, а 5 россиян – сдались в плен. Кроме того, уничтожены 27 единиц техники:

3 танка;

2 боевые бронированные машины;

3 артиллерийские системы и минометы;

2 РСЗО;

9 БПЛА;

5 единиц автомобильной техники;

3 единицы специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов противника на Таврическом направлении.