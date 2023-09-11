Обратим внимание, что количество уничтоженных врагов с начала полномасштабного вторжения поражает. Вместе с Кобзоном "пирамидки складывают" теперь 269 210 русских захватчиков. К слову, цифра может быть больше. Следует понимать, что точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Враг теряет не только живую силу, но и технику. За полтора года войны наши военные в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического назначения. Кроме того, у россиян стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. А самой дорогой потерей захватчиков с 24 февраля 2022 остается крейсер "Москва", который наши защитники успешно потопили.

танков – 4 560;

боевых бронированных машин – 8 767;

артиллерийских систем – 5 839;

РСЗО – 760;

средств ПВО – 512;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 626;

крылатых ракет – 1 455;

кораблей /катеров – 19;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 370;

специальной техники – 877.



Актуальные потери врага по состоянию на 11 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Удачи Сил обороны в районе Клещеевки

В утренней сводке Генштаба отметили, что на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области. За этот район отвечает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Там наши защитники вытеснят российских захватчиков с занимаемых ими позиций. Кроме того, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб отмечает, что там идут жесткие бои.

Обращают внимание на то, что россияне пытались прорвать оборону ВСУ. Впрочем, результатов достичь им не удалось. Потуги врага фиксировали в районах Орехово-Василовки, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.