Как сообщили источники 24 Канала в СБУ, во время псевдовыборов, которые Россия проводит и на временно оккупированных территориях, два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов.

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Дроны атаковали штаб, где оккупанты хранят бюллетени

Они посетили "избирательный" штаб россиян в селе Скалки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.

Дроны-камикадзе атаковали штаб оккупантов: смотрите видео

Как констатировали в СБУ, выборы там закончились досрочно. Взрыв и пожар, по нашей информации, оккупантам устроила СБУ.

После взрывов оккупанты занервничали. В частности, они оцепили прилегающие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.

Это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборационистам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами,

– заявили источники 24 Канала в СБУ.

Что известно о псевдовыборах