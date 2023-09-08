Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он предположил, какова цель псевдовыборов на оккупированных территориях.
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Две причины проведения псевдовыборов
Россияне не смогли подготовить места для голосования, поэтому все происходит в частных дворах или на детских площадках.
Ситуация полна абсурда. Они постят фотографии на своих официальных ресурсах, что членов так называемых "избирательных комиссий" сопровождают с автоматами,
– сказал депутат.
У оккупантов есть всего две причины проводить псевдовыборы на временно оккупированных территориях.
- Пропагандистская картинка, потребляемая внутренним российским потребителем.
- Оккупанты обходят местное население, чтобы выявить людей с проукраинской позицией.
Оккупанты проводят псевдовыборы выборы на временно оккупированных территориях: смотрите видео
"В целом показать, что они контролируют какие-то процессы и могут дойти до каждого человека. Это один из механизмов устрашения местных", – подчеркнул Ашурбеков.
И добавил, что к людям в этой ситуации нужно относиться по-разному: с пониманием и без понимания. Одни ведь голосуют на выборах, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь родных. В то время как другие – участвуют в избирательных комиссиях и получают за это деньги, работая на оккупантов.
Мы видим списки этих людей. Работает разведка и сопротивление. Все они понесут максимально полную ответственность за эти процессы,
– заметил Аскад Ашурбеков.
"Выборы" на временно оккупированных территориях: что известно
- Досрочное голосование во временно оккупированных Донецкой и Запорожской областях началось 31 августа. А в Луганской и Херсонской областях – 2 сентября.
- Для участия в псевдовыборах россияне привлекли 9229 кандидатов. Из них 62% – граждане России, даже не проживавшие на захваченных Россией территориях и даже не причастные к коллаборантам. Это означает, что так называемые оккупационные советы будут состоять преимущественно из граждан страны-агрессоры.
- В то же время, официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано осудил проведение Россией так называемых "выборов" на оккупированных украинских территориях.