Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он предположил, какова цель псевдовыборов на оккупированных территориях.

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Две причины проведения псевдовыборов

Россияне не смогли подготовить места для голосования, поэтому все происходит в частных дворах или на детских площадках.

Ситуация полна абсурда. Они постят фотографии на своих официальных ресурсах, что членов так называемых "избирательных комиссий" сопровождают с автоматами,

– сказал депутат.

У оккупантов есть всего две причины проводить псевдовыборы на временно оккупированных территориях.

Пропагандистская картинка, потребляемая внутренним российским потребителем. Оккупанты обходят местное население, чтобы выявить людей с проукраинской позицией.

Оккупанты проводят псевдовыборы выборы на временно оккупированных территориях: смотрите видео

"В целом показать, что они контролируют какие-то процессы и могут дойти до каждого человека. Это один из механизмов устрашения местных", – подчеркнул Ашурбеков.

И добавил, что к людям в этой ситуации нужно относиться по-разному: с пониманием и без понимания. Одни ведь голосуют на выборах, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь родных. В то время как другие – участвуют в избирательных комиссиях и получают за это деньги, работая на оккупантов.

Мы видим списки этих людей. Работает разведка и сопротивление. Все они понесут максимально полную ответственность за эти процессы,

– заметил Аскад Ашурбеков.

"Выборы" на временно оккупированных территориях: что известно