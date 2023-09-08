Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він припустив, яка мета псевдовиборів на окупованих територіях.
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Дві причини проведення псевдовиборів
Росіяни не спромоглися підготувати місця для голосування, тому все відбувається у приватних дворах чи на дитячих майданчиках.
Ситуація повна абсурду. Вони постять фотографії на своїх офіційних ресурсах, що членів так званих "виборчих комісій" супроводжують з автоматами,
– сказав депутат.
В окупантів є всього лише дві причини проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях.
- Пропагандистська картинка, яку споживає внутрішній російський споживач.
- Окупанти обходять місцеве населення, аби виявити людей з проукраїнською позицією.
Окупанти проводять псевдовибори вибори на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео
"Загалом показати, що вони контролюють якісь процеси та можуть дійти до кожної людини. Це один із механізмів залякування місцевих", – наголосив Ашурбеков.
І також додав, що до людей у цій ситуації треба ставитися по-різному: з розумінням та без розуміння. Адже одні голосують на виборах, щоб зберегти своє життя та життя рідних. Тоді як інші – беруть участь у виборчих комісіях та отримують за це гроші, працюючи на окупантів.
Ми бачимо списки цих людей. Працює розвідка та рух спротиву. Усі вони понесуть максимально повну відповідальність за ці процеси,
– зауважив Аскад Ашурбеков.
"Вибори" на тимчасово окупованих територіях: що відомо
- Дострокове голосування в тимчасово окупованих Донецькій та Запорізькій областях розпочалося 31 серпня. А в Луганській та Херсонській областях – 2 вересня.
- Для участі у псевдовиборах росіяни залучили 9 229 кандидатів. З них 62% – громадяни Росії, які навіть не проживали на захоплених Росією територіях та навіть не причетні до колаборантів. Це означає, що так звані окупаційні ради будуть складатися переважно з громадян країни-агресорки.
- Водночас офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано засудив проведення Росією так званих "виборів" в на окупованих українських територіях.