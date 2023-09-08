Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він припустив, яка мета псевдовиборів на окупованих територіях.

Дивіться також Хакери зламали 59 сайтів єдиноросів – там виклали стьобні заклики голосувати за Путіна

Дві причини проведення псевдовиборів

Росіяни не спромоглися підготувати місця для голосування, тому все відбувається у приватних дворах чи на дитячих майданчиках.

Ситуація повна абсурду. Вони постять фотографії на своїх офіційних ресурсах, що членів так званих "виборчих комісій" супроводжують з автоматами,

– сказав депутат.

В окупантів є всього лише дві причини проводити псевдовибори на тимчасово окупованих територіях.

Пропагандистська картинка, яку споживає внутрішній російський споживач. Окупанти обходять місцеве населення, аби виявити людей з проукраїнською позицією.

Окупанти проводять псевдовибори вибори на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео

"Загалом показати, що вони контролюють якісь процеси та можуть дійти до кожної людини. Це один із механізмів залякування місцевих", – наголосив Ашурбеков.

І також додав, що до людей у цій ситуації треба ставитися по-різному: з розумінням та без розуміння. Адже одні голосують на виборах, щоб зберегти своє життя та життя рідних. Тоді як інші – беруть участь у виборчих комісіях та отримують за це гроші, працюючи на окупантів.

Ми бачимо списки цих людей. Працює розвідка та рух спротиву. Усі вони понесуть максимально повну відповідальність за ці процеси,

– зауважив Аскад Ашурбеков.

"Вибори" на тимчасово окупованих територіях: що відомо