Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів, навіщо окупантам стільки різних "голосувань".
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Окупанти заявили, що планують охопити 214 тисяч виборців і 375 населених пунктів – віддалених і розташованих на лінії зіткнення. Ворог мотивує свої дії "добром для людей", про що свідчать його безглузді агітки:
Як росіяни агітують до "виборів" / скриншот ефіру 24 Каналу
Крім того, у межах "дострокового голосування" на території Росії підготували так звані "екстериторіальні виборчі дільниці" для жителів Запорізької області.
Як росіяни агітують до "виборів" / скриншот ефіру 24 Каналу
Після "дострокового голосування" почнеться "підготовче", а вже потім "єдиний день голосування" – 10 вересня.
Голосування – не єдина мета ворога
Як відомо, скриньку для бюлетенів носитимуть по помешканнях людей. Однак член окупаційної комісії буде не сам – його супроводжуватимуть представники "народного ополчення" з автоматами, щоб "гарантувати безпеку голосування".
Очевидно, що в такий спосіб окупанти планують розв'язати цілий комплекс проблем:
- фактично змусити людей "проголосувати";
- з'ясувати, хто проживає і чи має російський паспорт;
- виявити тих, хто підтримує Україну.
Псевдовибори на окупованих територіях: останні новини
- Росія залучила 9229 кандидатів, 62% з яких – громадяни країни-агресорки. У такий спосіб ворог прагне поставити на керівні посади лише своїх людей.
- Українська розвідка закликала небайдужих громадян поділитись інформацією щодо псевдовиборів. Зокрема, даними про колаборантів та фальсифікації під час "голосування". Це допоможе українським захисникам.
- Як відомо, Євросоюз не схвалив проведення "виборів" на окупованих територіях України. Там наголосили, що це чергове порушення міжнародного права.