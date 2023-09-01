Кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя розповів, навіщо окупантам стільки різних "голосувань".

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Окупанти заявили, що планують охопити 214 тисяч виборців і 375 населених пунктів – віддалених і розташованих на лінії зіткнення. Ворог мотивує свої дії "добром для людей", про що свідчать його безглузді агітки:



Як росіяни агітують до "виборів" / скриншот ефіру 24 Каналу

Крім того, у межах "дострокового голосування" на території Росії підготували так звані "екстериторіальні виборчі дільниці" для жителів Запорізької області.



Як росіяни агітують до "виборів" / скриншот ефіру 24 Каналу

Після "дострокового голосування" почнеться "підготовче", а вже потім "єдиний день голосування" – 10 вересня.

Голосування – не єдина мета ворога

Як відомо, скриньку для бюлетенів носитимуть по помешканнях людей. Однак член окупаційної комісії буде не сам – його супроводжуватимуть представники "народного ополчення" з автоматами, щоб "гарантувати безпеку голосування".

Очевидно, що в такий спосіб окупанти планують розв'язати цілий комплекс проблем:

фактично змусити людей "проголосувати";

з'ясувати, хто проживає і чи має російський паспорт;

виявити тих, хто підтримує Україну.

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