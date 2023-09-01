Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал, зачем оккупантам столько разных "голосований".
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Оккупанты заявили, что планируют охватить 214 тысяч избирателей и 375 населенных пунктов – удаленных и расположенных на линии столкновения. Враг мотивирует свои действия "добром для людей", о чем свидетельствуют его бессмысленные агитки:
Как россияне агитируют к "выборам" / скриншот эфира 24 Канала
Кроме того, в рамках "досрочного голосования" на территории России подготовили так называемые "экстерриториальные избирательные участки" для жителей Запорожской области.
Как россияне агитируют к "выборам" / скриншот эфира 24 Канала
После "досрочного голосования" начнется "подготовительное", а потом "единый день голосования" – 10 сентября.
Голосование – не единственная цель врага
Как известно, урну для бюллетеней будут носить по домам людей. Однако член оккупационной комиссии будет не один – его будут сопровождать представители "народного ополчения" с автоматами, чтобы "гарантировать безопасность голосования".
Очевидно, что таким образом оккупанты планируют решить целый комплекс проблем:
- фактически заставить людей "проголосовать";
- выяснить, кто проживает и имеет ли российский паспорт;
- выявить поддерживающих Украину.
Псевдовыборы на оккупированных территориях: последние новости
- Россия привлекла 9229 кандидатов, 62% из которых – граждане страны-агрессора. Таким образом, враг стремится поставить на руководящие должности только своих людей.
- Украинская разведка призвала неравнодушных граждан поделиться информацией о псевдовыборах. В частности, данными о коллаборантах и фальсификации во время "голосования". Это поможет украинским защитникам.
- Как известно, Евросоюз не одобрил проведение "выборов" на оккупированных территориях Украины. Там подчеркнули, что это очередное нарушение международного права.