Корреспондент 24 Канала из Запорожья рассказал, зачем оккупантам столько разных "голосований".

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Оккупанты заявили, что планируют охватить 214 тысяч избирателей и 375 населенных пунктов – удаленных и расположенных на линии столкновения. Враг мотивирует свои действия "добром для людей", о чем свидетельствуют его бессмысленные агитки:



Как россияне агитируют к "выборам" / скриншот эфира 24 Канала

Кроме того, в рамках "досрочного голосования" на территории России подготовили так называемые "экстерриториальные избирательные участки" для жителей Запорожской области.



Как россияне агитируют к "выборам" / скриншот эфира 24 Канала

После "досрочного голосования" начнется "подготовительное", а потом "единый день голосования" – 10 сентября.

Голосование – не единственная цель врага

Как известно, урну для бюллетеней будут носить по домам людей. Однако член оккупационной комиссии будет не один – его будут сопровождать представители "народного ополчения" с автоматами, чтобы "гарантировать безопасность голосования".

Очевидно, что таким образом оккупанты планируют решить целый комплекс проблем:

фактически заставить людей "проголосовать";

выяснить, кто проживает и имеет ли российский паспорт;

выявить поддерживающих Украину.

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