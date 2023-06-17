Кроме этого, в ЕС подчеркнули, что это очередное нарушение международного права. Также представители Евросоюза заверили Украину в их поддержке.

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В ЕС высказались по поводу будущих псевдовыборов на оккупированных территориях

Представители Европейского Союза подчеркнули, что выборы на временно оккупированных территориях Украины являются очередной бесполезной попыткой России "легитимизировать свой незаконный военный контроль этими областями".

К тому же, такой шаг серьезно нарушает Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

У России нет законных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины,

– говорится в заявлении.

В ЕС также подчеркнули, что политическое руководство России и все причастные к организации псевдовыборов понесут последствия за свои незаконные действия.

В заключение Евросоюз призвал страну-агрессорку "немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины". Там также отметили, что это должно произойти в рамках международно признанных границ нашей страны.

Что известно о псевдовыборах России на оккупированных территориях