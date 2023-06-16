Проведение так называемых "избирательных процессов" назначила Центральная избирательная комиссия России. Они должны пройти на временно оккупированных частях Донбасса, Херсонщины и Запорожской области.

К теме Крымский сценарий: зачем Россия объявила о псевдовыборах на оккупированных территориях

В "Желтой Ленте" призвали выступить против незаконных выборов

Координатор движения "Желтая Лента" призвал всех жителей временно оккупированных территорий Украины к массовому протесту и игнорированию фейковых выборов, которые запланировали провести захватчики. В частности, украинцы должны:

не вести никакой коммуникации с представителями российских партий;

срывать и сжигать все агитационные материалы российских партий;

рисовать букву "Ї" в местах, где проживают представители российских партий и где есть их офисы;

портить билборды;

блокировать и игнорировать фейковые выборы.

Только все вместе мы сможем противостоять противозаконным действиям оккупантов!

– отметили в "Желтой ленте"

Обратите внимание! Видео и фото протеста можно отправить в чат-бот "РАЗОМ"

Смотрите обращение координатора движения "Желтая Лента": видео

Стоит прочесть Коллаборанты – прочь, россияне – welcome: как Кремль готовится к "выборам" в оккупации

Фейковые "выборы" на оккупированных территориях

Оккупанты определились, что будут проводить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины 10 сентября 2023 года.

В квазиобразованиях в Донецкой и Луганской областях будут выбирать "депутатов" так называемых "народных советов республик".

В свою очередь, на территории оккупированной Херсонщины планируют провести "довыборы" в госдуму России, а в оккупированной части Запорожской области будут выбирать "парламентариев законодательного собрания".

Более того, центральная избирательная комиссия России хочет, чтобы жители всех временно оккупированных территорий Украины, кроме Крыма, выбирали также так называемых "депутатов представительных органов".