Проведення так званих "виборчих процесів" призначила Центральна виборча комісія Росії. Вони мають відбутися на тимчасово окупованих частинах Донбасу, Херсонщини та Запорізької області.

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У "Жовтій Стрічці" закликали виступити проти незаконних виборів

Координатор руху "Жовта Стрічка" закликав усіх жителів тимчасово окупованих територій України до масового протесту та ігнорування фейкових виборів, які запланували провести загарбники. Зокрема, українці повинні:

не вести жодну комунікацію з представниками російських партій;

зривати та спалювати усі агітаційні матеріали російських партій;

малювати літеру "Ї" в місцях, де проживають представники російських партій та де є їхні офіси;

паплюжити білборди;

блокувати та ігнорувати фейкові вибори.

Тільки усі разом ми зможемо протистояти протизаконним діям окупантів!

– наголосили у "Жовтій стрічці"

Зверніть увагу! Відео та фото протесту можна надіслати у чат-бот "РАЗОМ"

Дивіться звернення координатора руху "Жовта Стрічка": відео

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Фейкові "вибори" на окупованих територіях

Окупанти визначилися, що проводитимуть "вибори" на тимчасово окупованих територіях України 10 вересня 2023 року.

У квазіутвореннях у Донецькій та Луганській областях обиратимуть "депутатів" так званих "народних рад республік".

Своєю чергою, на території окупованої Херсонщини планують провести "довибори" до держдуми Росії, а в окупованій частині Запорізької області обиратимуть "парламентарів законодавчих зборів".

Ба більше, центральна виборча комісія Росії хоче, щоби жителі всіх тимчасово окупованих територій України, окрім Криму, обирали також так званих "депутатів представницьких органів".