Крім цього, в ЄС підкреслили, що це є черговим порушенням міжнародного права. Також представники Євросоюзу запевнили Україну у їхній підтримці.

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У ЄС висловилися щодо майбутніх псевдовиборів на окупованих територіях

Представники Європейського Союзу наголосили, що "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є черговою марною спробою Росії "легітимізувати свій незаконний військовий контроль цими областями".

До того ж такий крок серйозно порушує Статут ООН, а також незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

У Росії немає законних підстав для будь-яких подібних дій на території України,

– мовиться у заяві.

У ЄС також підкреслили, що політичне керівництво Росії та всі, хто причетний до організації псевдовиборів, понесуть наслідки за свої незаконні дії.

Наостанок Євросоюз закликав країну-агресорку "негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України". Там також зауважили, що це має відбутися в межах міжнародно визнаних кордонів нашої країни.

Що відомо про псевдовибори Росії на окупованих територіях