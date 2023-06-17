Крім цього, в ЄС підкреслили, що це є черговим порушенням міжнародного права. Також представники Євросоюзу запевнили Україну у їхній підтримці.
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У ЄС висловилися щодо майбутніх псевдовиборів на окупованих територіях
Представники Європейського Союзу наголосили, що "вибори" на тимчасово окупованих територіях України є черговою марною спробою Росії "легітимізувати свій незаконний військовий контроль цими областями".
До того ж такий крок серйозно порушує Статут ООН, а також незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
У Росії немає законних підстав для будь-яких подібних дій на території України,
– мовиться у заяві.
У ЄС також підкреслили, що політичне керівництво Росії та всі, хто причетний до організації псевдовиборів, понесуть наслідки за свої незаконні дії.
Наостанок Євросоюз закликав країну-агресорку "негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України". Там також зауважили, що це має відбутися в межах міжнародно визнаних кордонів нашої країни.
Що відомо про псевдовибори Росії на окупованих територіях
- Росія призначила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України на 10 вересня 2023 року. Псевдоголосування має пройти на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області.
- Крім того, російська ЦВК хоче, щоб жителі всіх тимчасово окупованих територій, за винятком українського Криму, обрали 10 вересня й так званих "депутатів представницьких органів".
- Згодом координатор партизанського руху "Жовта Стрічка" закликав усіх жителів тимчасово окупованих територій до масового протесту та ігнорування фейкових виборів, які планують провести загарбники.