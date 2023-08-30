Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Таким чином росіяни хочуть повністю поставити на керуючі посади своїх людей.
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Скільки триватиме голосування
Голосування на тимчасово окупованих територіях триватиме від 30 серпня по 7 вересня. У Росії прийняли так зване положення, яке "дозволяє" голосувати на дострокових виборах.
"Це відбувається так: один член окупаційної комісії у супроводі 4 росгвардійців обходять громадські місця, прибудинкові території і змушують людей голосувати", – розповів Лисянський.
Для депортованих українців, які перебувають наразі на території Росії, зробили так звані екстериторіальні дільниці. Але голоси зараховуватимуть нібито з тимчасово окупованих територій.
"Таким чином вони намагатимуться показати, що там мешкає велика кількість людей", – пояснив правозахисник.
Уже 8, 9 та 10 вересня російські окупанти проведуть основний виборчий пул. Але важливо хто є кандидатами у виборчих списках.
Хто є кандидатами
Росіяни задіяли 9 229 кандидатів для псевдовиборів. 62% з них – громадяни Росії, які не мешкали на тимчасово окупованих територіях і навіть не мають жодного стосунку до колаборантів. Таким чином усі ці так звані ради будуть сформовані винятково з росіян.
Колаборантів вони залишають як обслуговуючий персонал на окупованих територіях. Всі окупаційні органи влади росіяни повністю взяли під свій контроль,
– додав Павло Лисянський.
Псевдовибори на окупованих територіях: основні новини
- Росія може спекулювати так званими "результатами" псевдовиборів у разі перемовин. Мовляв таким чином вони хочуть продемонструвати "підтримку" з тимчасово окупованих територій.
- Путін цими псевдовиборами хоче створити ілюзію демократії для зовнішнього світу. Він хоче отримати підтримку лояльних країн і в їхніх очах мати вигляд "пристойної людини".
- Окупанти хочуть повторити кримський сценарій і саме тому була розпочата історія з псевдовиборами. Але навіть у Росії це дійство не сприймають серйозно.