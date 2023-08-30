Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Таким чином росіяни хочуть повністю поставити на керуючі посади своїх людей.

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Скільки триватиме голосування

Голосування на тимчасово окупованих територіях триватиме від 30 серпня по 7 вересня. У Росії прийняли так зване положення, яке "дозволяє" голосувати на дострокових виборах.

"Це відбувається так: один член окупаційної комісії у супроводі 4 росгвардійців обходять громадські місця, прибудинкові території і змушують людей голосувати", – розповів Лисянський.

Для депортованих українців, які перебувають наразі на території Росії, зробили так звані екстериторіальні дільниці. Але голоси зараховуватимуть нібито з тимчасово окупованих територій.

"Таким чином вони намагатимуться показати, що там мешкає велика кількість людей", – пояснив правозахисник.

Уже 8, 9 та 10 вересня російські окупанти проведуть основний виборчий пул. Але важливо хто є кандидатами у виборчих списках.

Хто є кандидатами

Росіяни задіяли 9 229 кандидатів для псевдовиборів. 62% з них – громадяни Росії, які не мешкали на тимчасово окупованих територіях і навіть не мають жодного стосунку до колаборантів. Таким чином усі ці так звані ради будуть сформовані винятково з росіян.

Колаборантів вони залишають як обслуговуючий персонал на окупованих територіях. Всі окупаційні органи влади росіяни повністю взяли під свій контроль,

– додав Павло Лисянський.

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