Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, зауваживши, що цей "передвиборчий" штаб ворога був розташований у багатоповерхівці.

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"Наскільки влучно партизанським рухом було ліквідовано цей штаб, що вигоріла вся документація, штаб", – сказав Хлань.

Депутат Херсонської облради додав, що Рух опору повідомляє, що трьох російських військових, які охороняли цей штаб, було ліквідовано. Натомість сама будівля непошкоджена, а цивільні, які були біля неї, не постраждали.

Окупанти прикриваються дітьми заради "виборів"

Один із місцевих колаборантів заявив про те, що у тамтешніх школах починатимуть очне навчання. Навіть у 15-кілометровій зоні від узбережжя Дніпра. За словами Хланя, це означає те, що окупанти хочуть запустити в школи очне навчання, а самі там проводитимуть "голосування" на псевдовиборах.

Пішли ще далі, ніж просто прикриватися цивільними людьми. Вони тепер намагаються прикриватися дітьми, щоби облаштувати свої "виборчі дільниці",

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Окупанти почали проводити так звані "вибори" на окупованій території: дивіться відео

Псевдовибори на окупованих територіях