Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, зауваживши, що цей "передвиборчий" штаб ворога був розташований у багатоповерхівці.
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"Наскільки влучно партизанським рухом було ліквідовано цей штаб, що вигоріла вся документація, штаб", – сказав Хлань.
Депутат Херсонської облради додав, що Рух опору повідомляє, що трьох російських військових, які охороняли цей штаб, було ліквідовано. Натомість сама будівля непошкоджена, а цивільні, які були біля неї, не постраждали.
Окупанти прикриваються дітьми заради "виборів"
Один із місцевих колаборантів заявив про те, що у тамтешніх школах починатимуть очне навчання. Навіть у 15-кілометровій зоні від узбережжя Дніпра. За словами Хланя, це означає те, що окупанти хочуть запустити в школи очне навчання, а самі там проводитимуть "голосування" на псевдовиборах.
Пішли ще далі, ніж просто прикриватися цивільними людьми. Вони тепер намагаються прикриватися дітьми, щоби облаштувати свої "виборчі дільниці",
– наголосив військовослужбовець ЗСУ.
Окупанти почали проводити так звані "вибори" на окупованій території: дивіться відео
Псевдовибори на окупованих територіях
- Країна-агресорка призначила псевдовибори на окупованих територіях України на 10 вересня. На території окупованої Херсонської області проведуть "довибори" до держдуми Росії, а на окупованій частині Запорізької області – обиратимуть "парламентарів законодавчих зборів". У так званих "ДНР" та "ЛНР" обиратимуть "депутатів" так званих "народних рад республік".
- За словами журналістки та депутатки Запорізької райради Аліси Сисоєвої, країна-агресорка готується використати "вибори" на окупованих територіях, щоби посилити тиск на цивільних. Псевдовибори можуть стати приводом для посиленої паспортизації населення Півдня України.
- Після "виборів" росіяни хочуть провести мобілізацію населення. Українців окупанти планують мобілізовувати до росгвардії та російської армії.