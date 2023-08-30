Інформація про це з'явилась вранці 30 серпня. Зокрема, дані про невдалий день в окупантів повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

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Як СБУ відпрацювало по ворогу на Запоріжжі

Буквально 29 серпня українські безпілотники відпрацювали по так званій "виборчій дільниці" міста Кам'янка-Дніпровська, що у Василівському районі Запорізької області.

Це трапилось саме в той момент, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району. За даними джерел 24 Каналу в СБУ:

на шабаш у приміщення прийшло понад 30 зрадників;

колаборантів охороняли кадирівці;

так звані "голови" на зборах планували організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування, однак Служба безпеки за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів.

Атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених,

– заявили джерела.

Ба більше, вони розповіли, що саме місто оточене російськими військовими. Там вони активують свої системи радіоелектронної боротьби, протиповітряну оборону та інше. Звісно ж це не захищає зрадників України.

Джерела в СБУ запевнили, що ця успішна атака по ворогах є черговим сигналом колаборантам, що працювати на Росію небезпечно. Перш за все – для життя та здоров'я.

Як успішно СБУ відпрацювала по ворогу на Запоріжжі: дивіться відео

Служба безпеки вдало вдарила по псевдодільниці росіян на Запоріжжі: дивіться відео



Куди прилетіло окупантам на Запоріжжі / Фото надані джерелами 24 Каналу в СБУ

Рада закликала світ не визнавати результати квазівиборів Росії на наших окупованих землях

Верховна Рада 9 серпня 2023 року звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій щодо намірів Росії провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях:

Донецької;

Луганської;

Запорізької;

Херсонської областей України.

Намір російських загарбників провести 10 вересня 2023 року незаконні вибори до місцевих "органів влади" на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України свідчить, що виборча система Росії остаточно дискредитувала себе та не може вважатися такою, що забезпечує реалізацію демократичних норм у суспільстві,

– написали у зверненні.

Народні депутати України закликали світову спільноту:

не визнавати легітимності жодного виборного органу Росії, вибори до якого відбуватимуться на тимчасово окупованих частинах території України або до якого в результаті таких "виборів" буде включено представників окупаційних адміністрацій Росії на тимчасово захопленій території України;

не допускати участі делегацій таких органів влади Росії у роботі міжнародних організацій.

У документів відзначили, що Росія постійно та демонстративно нехтує загальновизнаними нормами та принципами міжнародного права.