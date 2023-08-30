Информация об этом появилась утром 30 августа. В частности, данные о неудачном дне у оккупантов сообщили источники 24 Канала в СБУ.
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Как СБУ отработало по врагу в Запорожье
Буквально 29 августа украинские беспилотники отработали по так называемому "избирательному участку" города Каменка-Днепровская, что в Васильевском районе Запорожской области.
Это произошло именно в тот момент, когда там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" всего района. По данным источников 24 Канала в СБУ:
- на шабаш в помещение пришло более 30 предателей;
- коллаборантов охраняли кадыровцы;
- так называемые "председатели" на собрании планировали организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования, однако Служба безопасности с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов.
Атака проходила несколько минут. Ее точные последствия можно будет оценить впоследствии, но уже сейчас известно о многих раненых,
– заявили источники.
Более того, они рассказали, что сам город окружен российскими военными. Там они активируют свои системы радиоэлектронной борьбы, противовоздушную оборону и многое другое. Конечно же, это не защищает предателей Украины.
Источники в СБУ заверили, что эта успешная атака по врагам является очередным сигналом коллаборантам, что работать в Россию опасно. Прежде всего – для жизни и здоровья.
Как успешно СБУ отработала по врагу в Запорожье: смотрите видео
Служба безопасности удачно ударила по псевдоучастку россиян в Запорожье: смотрите видео
Куда прилетело оккупантам в Запорожье / Фото предоставлены источниками 24 Канала в СБУ
Рада призвала мир не признавать результаты квазивыборов России на наших оккупированных землях
Верховная Рада 9 августа 2023 года обратилась в парламенты и правительства иностранных государств, международные организации относительно намерений России провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях:
- Донецкой;
- Луганской;
- Запорожской;
- Херсонской области Украины.
Намерение российских захватчиков провести 10 сентября 2023 года незаконные выборы в местные "органы власти" на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины свидетельствует, что избирательная система России окончательно дискредитировала себя и не может считаться обеспечивающей реализацию демократических норм в обществе,
– написали в обращении.
Народные депутаты Украины призвали мировое сообщество:
- не признавать легитимность ни одного выборного органа России, выборы в который будут проходить на временно оккупированных частях территории Украины или в который в результате таких "выборов" будут включены представители оккупационных администраций России на временно захваченной территории Украины;
- не допускать роли делегаций таковых органов власти России в работе интернациональных организаций.
В документах отметили, что Россия постоянно и демонстративно пренебрегает общепризнанными нормами и принципами международного права.