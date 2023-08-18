У вересні 2023 року Кремль готується провести фейкові вибори на загарбаних територіях України. У ГУР розповіли про наміри росіян, а також запросили громадян, які перебувають під тимчасовою окупацією, до співпраці.

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Спроба узаконити злочин

Особливий цинізм Росії – видавати погані речі за хороші. Під маскою "благих намірів" чинити геноцид, в "ім'я православ'я" вбивати українців. І ось зараз Кремль відчайдушно намагатиметься показати панування права, закону та вибору там, де його немає.

За даними української розвідки, російські спецслужби вже розпочали підготовку до так званих "виборів" у захоплених регіонах. У такий спосіб Путін хоче узаконити окупацію українських земель, а також воєнні злочини російської армії.

ГУР просить повідомляти про зрадників

Тим часом у ГУР обіцяють, що всі пособники окупаційної влади нестимуть відповідальність відповідно до законів України та норм міжнародного плана. Розвідники закликають небайдужих громадян надавати відомству інформацію щодо псевдовиборів.️ Зокрема, про:

колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери);

так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.️

У ГУР запевняють, що вище надана інформація стане у нагоді українським захисникам. За допомогою неї можна буде з'ясувати: пункти дислокації особового та керівного складу окупаційних військ, штаби ворога, розташування складів зі снарядами, місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, ППО.

Фейкові вибори на окупованих територіях