Хакеры взломали 59 сайтов правительственной российской партии "Единая Россия" в Московской области и выложили правду о войне в России. Большинство сообщений посвящено бедности людей под правлением диктатора и тому, что Путин ведет россиян на убой.

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Что произошло

Сначала администраторы пытались бороться с атакой хакеров, но сдались и просто отключили все ресурсы. Теперь они вообще не работают,

– отметили журналисты.

Раздел "Наши достижения" был наполнен картинками, изображающими реальное, а не выдуманное положение дел в России. Там пенсионеры роются в помойках, а на заднем фоне стоит телевизор, из которого Путин говорит "Ведем Россию к процветанию". Также есть фото безногого десантника с впечатляющими цифрами погибших россиян и подпись "Голосуй за нас, убей свое будущее".

"Мы знаем, как убить тебя и разворовать твою родину" – свидетельствует другая надпись на фоне кладбища и запыленного шеврона российских окупантов. "Отдай свой голос за прекрасное будущее!" – призывает Путин, стоя перед штабелями деревянных гробов.

Также на "контекстной рекламе" были изображены презервативы с лицами Путина, Медведева и Лаврова и лозунгом "профессиональная команда страны". Ну есть команда г**донов.

Хакеры взломали сайты "Единой России" 7 сентября / Скриншоты сайта "Обозреватель"

Путину напомнили его же слова

Самой интересной является цитата Путина "Рассчитывать, что однажды поднявшись в кресло начальника, оно должно принадлежать тебе пожизненно, считаю абсолютно неприемлемым". Это реальная фраза Путина из 2008 года, когда он уступил власть Медведеву. На этой же пресс-конференции появилась фраза "я пахал как раб на галерах", которая впоследствии превратилась в крылатое "Путин – краб".

Высказывание Путина о власти, 2008 год / Скриншот 24 Канала

Какая ситуация сейчас

В настоящее время часть сайтов действительно отключили – не работают сайт правительства в Московской области и ряд сайтов местных отделений "Единой России". Впрочем, главный правительственный сайт работает.

Хакерская атака на правительственные российские сайты 7 сентября / Скриншоты 24 Канала

Вечером 7 сентября "Единая Россия" уже обвинила Украину в масштабной хакерской атаке, мол, ее совершили из-за границы, в том числе с украинских IP-адресов.