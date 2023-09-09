Як повідомили джерела 24 Каналу в СБУ, під час псевдовиборів, які Росія проводить і на тимчасово окупованих територіях, два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів.
Дивіться також Під дулами автоматів: що відомо про псевдовибори на окупованій Херсонщині
Дрони атакували штаб, де окупанти зберігають бюлетені
Вони завітали у "виборчий" штаб росіян у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів.
Дрони-камікадзе атакували штаб окупантів: дивіться відео
Як констатувати в СБУ, вибори там закінчилися достроково. Вибух і пожежу, за нашою інформацією, окупантам влаштувала СБУ.
Після вибухів окупанти занервували. Зокрема, вони оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.
Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами,
– заявили джерела 24 Каналу в СБУ.
Що відомо про псевдовибори
- Росія проводить псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Під час "виборів" окупанти обирають депутатів до так званих обласних і місцевих органів. Росіяни фальсифікують результати навіть псевдовиборів, малюючи позитивні результати для правлячої партії в Росії.
- Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков вважає, що росіяни проводять "вибори" на тимчасово окупованих територіях з двох причин.
- По-перше, це пропагандистська картинка, яку споживає внутрішній російський споживач. По-друге, окупанти вишукують людей з проукраїнською позицією.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що для так званих "виборів" до Маріуполя мала приїхати "масовка" з окупованої Донецької області та Росії.
- Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін розповів, що росіяни проводять "вибори" під дулами автоматів. При цьому людей змушують голосувати навіть на зупинках громадського транспорту.
- В цілому місцеве населення ігнорує псевдовибори. Українці псують бюлетені та залишають красномовні послання, зокрема, що чекають на ЗСУ.