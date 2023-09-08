У п'ятницю, 8 вересня, мер Мелітополя Іван Федоров констатував, що для окупантів псевдовибори в Бердянську на Запоріжжі розпочалися "дуже гучно". Вибух прогримів у ліцеї, де загарбники влаштували так звану "виборчу дільницю".
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Псевдовибори під загрозою
За словами міського голови, вибухів було саме два на території Бердянського муніципального ліцею. Перед тим гучно було в Новій Каховці, Кам'янці-Дніпровській та Василівському районі.
Військова охорона не встигла допомогти – залишилась під завалами. Час згортати псевдовибори,
– написав Федоров.
Місцеві телеграм-канали уточнили, що вибухи прогриміли саме вночі. Перший – близько 23:20, 7 вересня, а другий через годину. Ліцей, до якого навідалось проголосувати "бавовнятко" розташований за адресою вулиця Чехова, 65.
Розташування ліцею в Бердянську, у якому вночі було гучно: дивіться на карті від Google maps
Ймовірно, колаборанти, які охороняли дільницю вночі, – загинули. Разом з тим відомо достеменно, що на території навчального закладу у ніч на 8 вересня була масштабна пожежа.
Вибух у Криму
- Вранці 8 вересня потужний вибух прогримів в районі залізничної станції в місті Армянську. Цей населений пункт розташований в тимчасово окупованому Криму.
- Так званий "голова півострова" Сєргєй Аксьонов заявив, що нібито російська протиповітряна оборона збила "ворожий безпілотник".
- ЗМІ уточнюють, що уламок БпЛА міг впасти на житловий будинок, а поряд з цим місцем розташована військова частина російських прикордонників.