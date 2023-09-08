У п'ятницю, 8 вересня, близько 10:50 місцеві телеграм-канали тимчасово окупованого Криму почали писати про потужний вибух у місті Армянську. Про це інформує 24 Канал.
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Армянськ нібито атакував БпЛА
Гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов поспішив запевнити, що вибух був наслідком роботи протиповітряної оборони. Разом з тим, за словами колаборанта, півострів нібито був під ударом "ворожого дрона".
Ймовірно, гучно було в районі залізничної станції в Армянську. Збитий безпілотник міг пошкодити житловий будинок.
Де саме пролунав вибух в Армянську: дивіться на карті від Google maps
"Гарячі будні" окупантів
- У Горлівці на Донеччині, що поки контролює Росія, 7 вересня пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у небі з'явився величезний стовп диму. Ворожі телеграм-канали писали про влучання у трансформаторну підстанцію "Приканальна".
- Того ж дня гарячий ранок був у Маріуполі. Спалахнула масштабна пожежа в районі торгівельного центру "Порт-Сіті" і бетонного мінізаводу. Після вибухів окупанти вирішили підняти авіацію.
- Окрім того, вночі 7 вересня у центрі Ростова пролунали вибухи біля штабу Південного військового округу на вулиці Пушкінській. Були повідомлення і про "атаку дронів", і про "вибух автомобіля".