В пятницу, 8 сентября, около 10:50 местные телеграм-каналы временно оккупированного Крыма начали писать о мощном взрыве в городе Армянске. Об этом сообщает 24 Канал.

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Армянск якобы атаковал БПЛА

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов поспешил заверить, что взрыв был следствием работы противовоздушной обороны. Вместе с тем, по словам коллаборанта, полуостров якобы был под ударом "вражеского дрона".

Вероятно, шумно было в районе железнодорожной станции в Армянске. Сбитый беспилотник мог повредить жилой дом.

Где именно прогремел взрыв в Армянске: смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! Впоследствии появилась информация, что вражеские силовики оцепили дом, на который мог упасть обломок беспилотника. Автомобили, которые двигаются в эту сторону, разворачивают. Как известно, рядом с этим местом находится воинская часть российских пограничников. Не исключено, что она была целью дрона.

"Горячие будни" оккупантов