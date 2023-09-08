В пятницу, 8 сентября, около 10:50 местные телеграм-каналы временно оккупированного Крыма начали писать о мощном взрыве в городе Армянске. Об этом сообщает 24 Канал.
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Армянск якобы атаковал БПЛА
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов поспешил заверить, что взрыв был следствием работы противовоздушной обороны. Вместе с тем, по словам коллаборанта, полуостров якобы был под ударом "вражеского дрона".
Вероятно, шумно было в районе железнодорожной станции в Армянске. Сбитый беспилотник мог повредить жилой дом.
Где именно прогремел взрыв в Армянске: смотрите на карте от Google maps
"Горячие будни" оккупантов
- В Горловке на Донетчине, которую пока контролирует Россия, 7 сентября прогремели мощные взрывы. В результате в небе появился огромный столб дыма. Вражеские телеграм-каналы писали о попадании в трансформаторную подстанцию "Приканальная".
- В тот же день горячее утро было в Мариуполе. Вспыхнул масштабный пожар в районе торгового центра "Порт-Сити" и бетонного мини-завода. После взрывов оккупанты решили поднять авиацию.
- Кроме того, ночью 7 сентября в центре Ростова раздались взрывы возле штаба Южного военного округа по улице Пушкинской. Были сообщения и об "атаке дронов", и о "взрыве автомобиля".