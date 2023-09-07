Очевидцы говорили, что возгорание возникло возле торгового центра Порт-Сити. Кроме того, оккупанты якобы поднимали в небо свою авиацию.
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В Мариуполе слышали взрывы
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе раздались два мощных взрыва. Вдобавок громко было и в районе временно оккупированного Мангуша, там слышали один взрыв.
Андрющенко впоследствии отметил, что после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар возле разрушенного ТЦ "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода.
После взрывов (россияне – 24 Канал) подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья,
– рассказал он.
В настоящее время неизвестно, есть ли в Мариуполе и вблизи него пострадавшие или повреждения в результате "прилетов". Кроме этого, оккупанты пока не сообщали, зачем они поднимали в небо свою авиацию.
В Мариуполе уже не в первый раз было громко
- Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко 1 сентября рассказал, что возле села Безыменное в Донецкой области украинские партизаны подожгли ремонтную базу российских оккупантов. По его словам, жертв среди захватчиков нет, однако у них существенные потери в технике.
- До этого взрывы во временно оккупированном городе слышали 30 августа. Тогда оккупанты сообщали о работе своей ПВО, однако никаких поражений военных объектов, по предварительным данным, не последовало.
- Громко было в Мариуполе и 26 августа. Так, в направлении села Чермалик и Новоазовского района возле оккупированного города вспыхнул пожар с детонацией.
- До этого "прилет" по штабу российских оккупантов в селе Юрьевка под Мариуполем произошел 14 августа. Тогда более 10 оккупантов "задвухсотились" сразу, а еще с полусотни людей – получили тяжелые ранения.