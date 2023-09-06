Люди, еще в прошлом году сотрудничавшие с оккупационными властями, присоединяются к движению сопротивления. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что среди горожан все больше недовольных.

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Получили не то, что ждали

Для Украины эти псевдовыборы будут иметь определенные положительные последствия. В первую очередь благодаря "голосованию" удастся выявить больше предателей. Чтобы избежать этого, россияне даже закрыли партийные списки.

Таким образом, россияне пытались обезопасить данные обо всех предателях, но понятно, что мы увидели это сразу. Недаром у нас столько "глаз" в Мариуполе,

– сказал Петр Андрющенко.

Так называемые "выборы" еще больше дестабилизировали внутриполитическую ситуацию в городе. Это привело к тому, что бывшие сторонники оккупантов уже не хотят с ними сотрудничать.

Даже некоторые "ждуны" объявляют забастовку 10 сентября, то есть в день голосования, а все потому, что россияне не выплачивают заработную плату мариупольцам. Все ждали одного, а пришло другое,

– заметил советник городского головы Мариуполя.

Петр Андрющенко рассказал, как проходят "выборы" в оккупированном Мариуполе: смотрите видео

Андрющенко также рассказал, что даже откровенно пророссийские люди, сотрудничавшие с оккупационными властями, все равно привыкли к демократии. Хотя и непонятно почему, они верили, что после выборов произойдет улучшение, а они все-таки смогут выбрать своих кандидатов.

"Теперь им говорят, что списки закрыты, уже без вас утверждены и вообще выбирать вы не будете. Люди шокированы и это помогает дестабилизировать ситуацию в городе, которая и без того не лучше. Как ни крути, но все это приближает деоккупацию", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Результаты "выборов" давно известны

Еще одна положительная для Украины вещь состоит в том, что мариупольцы практически не участвуют в организации и проведении выборов. Они помнят, как всем, кто в прошлом году шел работать на псевдореферендум, обещали безумные зарплаты, но никому ничего так и не заплатили.

Сейчас россияне привезли дончан, которые ходят с урнами. Рядом с ними идут автоматчики. Города и людей они не знают, поэтому всего пугаются, а мариупольцев вообще недолюбливают, потому что не понимают, почему в Мариуполе хоть что-то делается, а в Донецке нет,

– рассказал Андрющенко.

Голосовать горожан никто особо не принуждает, потому что результаты известны заранее. Единственное, чего следует ожидать – красивой картинки выборов, которую подготовят россияне. Для этого, как сказал Андрющенко, завезут бюджетников, покажут "безумные очереди" в участках, "посеют" гречку, бесплатно накормят чем-то горожан – на этом псевдовыборы и закончатся.

Когда-то Пушилин подчеркивал, что в городе находится 280 тысяч мариупольцев. Это где-то тысяч на 200 тысяч больше реальности, но бюллетеней оккупанты завезли 290 тысяч. Сейчас они просто ждут, когда поместят в урну 200 тысяч бюллетеней с пометкой "Единая Россия" и зачем им вообще люди,

– акцентировал советник городского головы Мариуполя.

Абсурдности так называемым "выборам" добавляют и дончане, которые просто гуляют с пустыми урнами по городу, в то время как оккупанты отчитываются о явке и "ажиотаже" вокруг "голосования".

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