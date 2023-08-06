Это 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский. Российских оккупантов это не останавливает, они придумали свои методы, как провести псевдовыборы.

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Цель оккупантов

Ранее российские оккупанты массово проводили паспортизацию на временно оккупированных территориях, чтобы можно было проводить псевдовыборы. Местные жители отказываются получать российские документы. Поэтому враг "разрешил" голосовать по украинскому паспорту и даже по любому документу, удостоверяющему личность.

Они видят, что ситуация критична. Списки избирателей на временно оккупированных территориях не подаются, и поэтому российская ЦИК "приняла" решение, чтобы жители могли голосовать с любым документом,

– объяснил Лисянский.

Такие "уступки" очень нужны оккупантам, ведь для них необходимы эти псевдовыборы. Во-первых, это деньги, которые якобы будут вливаться из федерального бюджета. И чтобы их получать, им нужно сформировать определенные органы региональных властей – банально назначить своих. Для этого условно добить так называемые оккупационные "элиты", которые там сформировались.

"Если будут переговоры – они будут спекулировать этими "выборами", как усилением своей позиции. Но я здесь ее не вижу. Мол, были "выборы", вот столько-то поддержало, и они могут это использовать среди международных партнеров. Наша задача – показать партнерам, какие там происходят нарушение с точки зрения элементарных правил выборов", – подчеркнул правозащитник.

Павел Лисянский о псевдовыборах на временно оккупированных территориях: смотреть видео

Подготовка к псевдовыборам

Люди не хотят выборов. Поэтому оккупанты готовятся к жестким мерам. Они создают экстерриториальные участки для выехавших или депортированных на территорию России. Таким образом, они посчитают, что голосование состоялось на временно оккупированной территории.

"Второй момент – они начинают голосование на 10 дней раньше. То есть с 1 сентября к людям начнет приезжать вооруженный конвой с автоматами, избирательной оккупационной комиссией и требованием голосовать", – добавил Лисянский.

А для так называемых кандидатов оккупанты придумали обязательную процедуру полиграфа. Все из-за страха, если кто-то может поддерживать Украину и работает на пользу нашего государства.

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