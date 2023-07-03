Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что российский диктатор пытается соблюдать правила приличия и стремится, чтобы его кто-нибудь поддержал в мире. И достичь этого он пытается любым способом. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Хочет быть порядочным человеком

Путин хоть и является диктатором, не желает становиться похожим, в частности, на лидера Северной Кореи, которому все равно, как к нему относятся в мире.

В то же время, у российского диктатора другая позиция – он хочет, чтобы его хоть кто-то где-то поддерживал. Однако есть страны, которые относятся к нему более или менее снисходительно.

Бразилия выражает симпатии, Китай относится лояльно, семерка лидеров африканских стран приехала к нему. Также Латинская Америка и Азиатские страны поддерживают Путина. Все это свидетельствует о том, что ему важно, чтобы его считали приличным человеком,

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Именно поэтому он пытается соблюдать какие-то приличия и проводит "выборы" на временно оккупированных территориях.

Оппозиционный журналист рассказал, зачем Путину проводить "выборы" на оккупированных территориях: смотрите видео

Тормозит поддержку Украины

Наверное, кто-то в мире даже признает эти "выборы", ведь не секрет, что Россия подкупает западных политиков, экспертов и журналистов. Какие-то итальянские или немецкие политики одобрят их. А в западной печати будут публиковаться материалы в поддержку этих фейковых "выборов".

Но это будет тормозить поддержку Украины со стороны западных стран. Сторонники Путина будут говорить, что якобы прошли "законные выборы" и Россия на оккупированных территориях якобы "законно присутствует",

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Путин по-прежнему воюет не только на фронте в Украине, но и на информационном. Так, он терпит поражение и на этом фронте, но продолжает воевать.

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