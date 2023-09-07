Очевидці казали, що займання виникло біля торговельного центру "Порт-Сіті". Крім того, окупанти буцімто підіймали у небо свою авіацію.

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У Маріуполі чули вибухи

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті пролунало два потужні вибухи. До того ж гучно було й у районі тимчасово окупованого Мангуша, там чули один вибух.

Андрющенко згодом зазначив, що після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу поряд зі зруйнованим ТЦ "Порт-Сіті"та в районі бетонного мінізаводу.

Після вибухів (росіяни – 24 Канал) підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напрямку в бік Запоріжжя,

– розповів він.

Наразі достеменно невідомо, чи є в Маріуполі та поблизу нього постраждалі чи пошкодження внаслідок “прильотів”. Крім цього, окупанти поки не повідомляли, навіщо вони підіймали у небо свою авіацію.

У Маріуполі вже не вперше було гучно