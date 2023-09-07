Очевидці казали, що займання виникло біля торговельного центру "Порт-Сіті". Крім того, окупанти буцімто підіймали у небо свою авіацію.
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У Маріуполі чули вибухи
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті пролунало два потужні вибухи. До того ж гучно було й у районі тимчасово окупованого Мангуша, там чули один вибух.
Андрющенко згодом зазначив, що після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу поряд зі зруйнованим ТЦ "Порт-Сіті"та в районі бетонного мінізаводу.
Після вибухів (росіяни – 24 Канал) підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напрямку в бік Запоріжжя,
– розповів він.
Наразі достеменно невідомо, чи є в Маріуполі та поблизу нього постраждалі чи пошкодження внаслідок “прильотів”. Крім цього, окупанти поки не повідомляли, навіщо вони підіймали у небо свою авіацію.
У Маріуполі вже не вперше було гучно
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 1 вересня розповів, що біля села Безіменне на Донеччині українські партизани підпалили ремонтну базу російських окупантів. За його словами, жертв серед загарбників немає, однак вони мають істотні втрати у техніці.
- До цього вибухи в тимчасово окупованому місті чули 30 серпня. Тоді окупанти повідомляли про роботу своєї ППО, однак жодних уражень військових об'єктів, за попередніми даними, не було.
- Гучно було в Маріуполі й 26 серпня. Так, у напрямку села Чермалик та Новоазовського району біля окупованого міста спалахнула пожежа з детонацією.
- До цього "прильот" по штабу російських окупантів у селі Юр'ївка під Маріуполем стався 14 серпня. Тоді більше ніж 10 окупантів "задвохсотилися" одразу, а ще з пів сотні – отримали важкі поранення.