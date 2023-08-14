"Прилет" по вражескому штабу произошел 14 августа в 11:00 утра и сразу отправил с десяток оккупантов на "концерт Кобзона". В ВСУ признали этот "хлопок" за свою работу.
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Под Мариуполем оккупанты последовали за российским военным кораблем
Первым об ударе по санаторию "Волна", где дислоцировались оккупанты, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал фото и сообщил, что из местных никто не пострадал, среди окупантов - десятки раненых и убитых.
Позже он также уточнил, что было два попадания в Юрьевке. Первое по стадиону санатория "Волна", где россияне обустроили ремонтную базу. А второй пришелся по казармам.
По его словам, в послеобеденное время трупы еще вывозили, место было до сих пор оцеплено.
В Мариуполь уже привезли 50 тяжелораненых с Юрьевки оккупантов, два из них уже ушли в состояние "хороший русский". Остальные имеют все шансы до утра также попасть на палубу крейсера Москва,
– рассказал Андрющенко.
В поселке Мангуш хирургия заполнена ранеными из Юрьевки, отметил он. Советник городского головы добавил, что по количеству автобусов, которые были эвакуированы из Юрьевки в Донецк, можно говорить об уничтожении более сотни оккупантов.
В Мариуполе неспокойно: последние новости
- 13 августа партизаны взорвали тренировочную базу окупантов. В это время как раз в город приехал гауляйтер Денис Пушилин с "руководством" Донецкой псевдореспублики.
- Партизаны отравили русских офицеров, когда те праздновали день ВМФ. Известно, что 17 военных находились в тяжелом состоянии. Двое из них "отпраздновались".
- Участники движения сопротивление также полностью уничтожили три единицы военных грузовиков врага. Кроме того, повредили местонахождение военно-инженерного подразделения окупантов на месте "Воэнстроя".