За даними російських ЗМІ, вибухи пролунали біля штабу Південного військового округу. Також повідомляють, що там загорівся автомобіль. Причина вибухів – поки не відома, повідомляє 24 Канал.

Трохи раніше Росія вкотре атакує Південь "Шахедами": на Одещині лунають вибухи

Вибухи чув весь Ростов

За інформацією ростовських пабліків, було чути 3 вибухи, які було чути у всіх районах міста. Один недалеко від штабу сильний, решта – далі та не такі гучні, схожі на ППО. Крім того, над Ростовом здійнявся дим і на місце виїхали екстрені служби.