Про це повідомили самі росіяни близько 10:40 у місцевих телеграм-каналах. Кажуть, вибухи були настільки сильними, що буквально сколихнули будинки поруч.

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Вибух був потрійним

На це також бідкалися місцеві мешканці. За їхніми словами, "пролунав гучний потрійний вибух". Причому його чули відразу у різних районах російського міста.



Мешканці скаржаться на звуки вибухів / Скриншот



Потужні вибухи налякали росіян / Скриншот

Момент вибуху потрапив на камеру спостереження: дивіться відео

Момент вибуху, знятий камерою в іншому районі міста: дивіться відео

Сигналізації на авто спрацювали після вибуху: дивіться відео

Мешканці також розповідали, що внаслідок вибуху у них "тряслися вікна". Правда, ніхто чітко не міг відповісти, що ж сталося. Цікаво, що впродовж певного часу місцева влада вирішила не реагувати на вибухи. Мовляв, сталися, та й усе. Втім, бідкання було вже надто багато, тому довелося якусь причину вигадати.

Влада каже про "свєрхзвук"

Губернатор Голубєв закликав мешканців зберігати спокій. Він вирішив заспокоїти тих, хто чув "гучні звуки".

Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій,

– написав Голубєв.



Мешканці Ростова бачать дим у західній частині міста / Фото Astra



Мешканці Ростова бачать дим у західній частині міста / Фото Astra​



Мешканці Ростова бачать дим у західній частині міста / Фото Astra

Тим часом місцеві мешканці після заяви влади розповіли, що бачать "дим і куряву" у західній частині міста. А ще у районі Ворошилівського мосту. Містяни відразу ж знайшли виправдання. Мовляв, дим може бути результатом роботи ТЕЦ.