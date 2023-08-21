Об этом сообщили сами россияне около 10:40 в местных телеграм-каналах. Говорят, взрывы были настолько сильными, что буквально всколыхнули рядом дома.
Читайте также В Подмосковье был громкий взрыв: говорят "сработало ПВО"
Взрыв был тройным
На это тоже жаловались местные жители. По их словам, "раздался громкий тройной взрыв". Причем его слышали сразу в разных районах русского города.
Жители жалуются на звуки взрывов / Скриншот
Мощные взрывы испугали россиян / Скриншот
Момент взрыва попал в камеру наблюдения: смотрите видео
Момент взрыва, снятый камерой в другом районе города: смотрите видео
Сигнализации на авто сработали после взрыва: смотрите видео
Жители также рассказывали, что в результате взрыва у них "тряслись окна". Правда, никто четко не мог ответить, что же произошло. Интересно, что в течение определенного времени местные власти решили не реагировать на взрывы. Мол, случились, и все. Впрочем, жалоб было слишком много, поэтому пришлось какую-то причину придумать.
Власть говорит о "сверхзвуке"
Губернатор Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. Он решил успокоить тех, кто слышал "громкие звуки".
Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие,
– написал Голубев.
Жители Ростова видят дым в западной части города / Фото Astra
Жители Ростова видят дым в западной части города / Фото Astra
Жители Ростова видят дым в западной части города / Фото Astra
Между тем, местные жители после заявления властей рассказали, что видят "дым и пыль" в западной части города. А еще в районе Ворошиловского моста. Горожане сразу же нашли оправдание. Мол, дым может быть результатом работы ТЭЦ.