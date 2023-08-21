Об этом сообщили сами россияне около 10:40 в местных телеграм-каналах. Говорят, взрывы были настолько сильными, что буквально всколыхнули рядом дома.

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Взрыв был тройным

На это тоже жаловались местные жители. По их словам, "раздался громкий тройной взрыв". Причем его слышали сразу в разных районах русского города.



Жители жалуются на звуки взрывов / Скриншот

Мощные взрывы испугали россиян / Скриншот

Момент взрыва попал в камеру наблюдения: смотрите видео

Момент взрыва, снятый камерой в другом районе города: смотрите видео

Сигнализации на авто сработали после взрыва: смотрите видео

Жители также рассказывали, что в результате взрыва у них "тряслись окна". Правда, никто четко не мог ответить, что же произошло. Интересно, что в течение определенного времени местные власти решили не реагировать на взрывы. Мол, случились, и все. Впрочем, жалоб было слишком много, поэтому пришлось какую-то причину придумать.

Власть говорит о "сверхзвуке"

Губернатор Голубев призвал жителей сохранять спокойствие. Он решил успокоить тех, кто слышал "громкие звуки".

Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие,

– написал Голубев.

Жители Ростова видят дым в западной части города / Фото Astra



Жители Ростова видят дым в западной части города / Фото Astra

Жители Ростова видят дым в западной части города / Фото Astra

Между тем, местные жители после заявления властей рассказали, что видят "дым и пыль" в западной части города. А еще в районе Ворошиловского моста. Горожане сразу же нашли оправдание. Мол, дым может быть результатом работы ТЭЦ.