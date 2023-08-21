Российские телеграм-каналы пишут, что ПВО якобы сработало под Звенигородом в Подмосковье, сообщает 24 Канал. Оккупанты фантазируют о сбитии какого-то беспилотника.
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В России слышали несколько взрывов
Очевидцы сообщают о громком "хлопке" в небе.
Впоследствии в российском минобороны заявили, что якобы силы ПВО уничтожили какой-то украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.
В то же время жители российского Одинцовского района сообщают о нескольких взрывах в небе.
Под Москвой произошел "хлопок": смотрите видео
Мэр Москвы Сергей Собянин вдруг заявил, что силами ПВО якобы сбит беспилотник на подлете к Москве. По его словам, разрушений и пострадавших якобы нет.
Россиянам пришлось закрыть аэропорты
В последние недели полеты из российских аэропортов стали невыносимыми. Дело в том, что оккупантам чуть ли не каждый день приходится закрывать небо над аэропортами из-за атак дронов. Следовательно, пассажиры не могут ни вылететь, ни приземлиться.
Так, утром 21 августа россияне закрыли небо над всеми аэропортами Москвы якобы из-за дрона. Оккупанты традиционно объявили режим "Ковер".
В Аэропорте "Домодедово" якобы для обеспечения дополнительных мер безопасности ввели "временные ограничения на прием и вылет самолетов".
Кроме того, рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо московского "Шереметьево" приземлился в Казани. Во "Внуково" не принимали и не отправляли рейсы. Также часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.
Мощный взрыв в Курске
- Накануне в российском Курске прогремел мощный взрыв в районе железнодорожного вокзала. Россияне снова заявили об атаке беспилотника. Угроза атаки якобы была и в Московской области.
- Взрыв в Курске произошел около 03:20. В результате "хлопка" над вокзалом поднялся дым, а внутри самого здания рассыпаны обломки стекла.
- В Московской области из-за угрозы БПЛА россияне объявляли план "Ковёр" в аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Также неизвестный беспилотник пытался атаковать Москву 19 августа.