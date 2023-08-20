Взрыв произошел около 3:20, сообщают росСМИ. Очевидцы публикуют кадры с места событий – над вокзалом поднялся дым, а внутри самого здания рассыпаны обломки стекла.
Смотрите также Сегодня все военные объекты в России и Москве уязвимы, - ГУР
В Курске "хлопок": видео
На место происшествия прибыли пожарные и правоохранители, утро у них очень неспокойное.
На крыше вокзала в Курске что-то загорелось: видео
В здании вокзала загорелась крыша, есть раненые
Губернатор Курской области Роман Старовойт говорит, что причина взрыва – якобы "украинский беспилотник", врезавшийся в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар.
По его словам, 5 человек получили легкие ранения от обломков стекла.
"По предварительной информации он (дрон) врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от обломков стекла. Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте", - сообщил губернатор.
Очевидцы рассказывают о "бабах": видео
Беспокойно было и в Московской области. Россияне объявляли план "Ковер" в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы БпЛА.
Падение дронов в России: последние новости
- Днем ранее, 19 августа, в оборонном ведомстве государства-агрессорки заявили об обнаруженном на подлете в Москву беспилотном аппарате самолетного типа.
- Кроме того, вчера беспилотник нанес удар по русски аэродрома "Сольцы" в Новгородской области России.