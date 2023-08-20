Вибух стався близько 03:20, повідомляють росЗМІ. Очевидці публікують кадри з місця подій – над вокзалом піднявся дим, а усередині самої будівлі розсипано уламки скла.

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В Курську "бавовна": відео

На місце події прибули пожежники та правоохоронці, ранок у них дуже неспокійний.

На даху вокзалу у Курську щось загорілось: відео

У будівлі вокзалу зайнявся дах, є поранені

Губернатор Курської області Роман Старовойт каже, що причина вибуху – нібито "український безпілотник", який врізався у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа.

За його словами, 5 людей отримали легкі поранення від уламків скла.

"За попередньою інформацією він (дрон) врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла. Подробиці уточнюю. Усі оперативні служби знаходяться на місці", – повідомив губернатор.

Очевидці розповідають про "бабах": відео

Неспокійно було і в Московській області. Росіяни оголошували план "Ковьор" в аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" через загрозу БпЛА.

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