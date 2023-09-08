Як розповів 24 Каналу депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, те, що відбувається в окупованих регіонах навіть "виборами" назвати не можна. Скоріш це є збіговиськом божевільних під прикриттям терористів зі зброєю.

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Бажаючих голосувати немає

Так зване "дострокове голосування", яке окупанти проводили з 31 серпня по 7 вересня зокрема в Маріуполі продемонструвало, що навіть в місцях скупчення людей немає тих, хто бажає взяти участь в цих псевдовиборах.

Також на заклики колишніх голів ОСББ, які залишились в Маріуполі, місцеві мешканці не йдуть голосувати. Навіть коли окупанти влаштовували поквартирний обхід, люди не відчиняли двері,

– наголосив депутат Маріупольської міськради.

В Маріуполі немає бажаючих брати участь в псевдовиборах: дивіться відео

Росіяни розташовують так звані "пункти для голосування" в людних місцях – на зупинках громадського транспорту, ринки, продуктові магазини, де є вірогідність "спіймати" людей і залучити до "голосування".

"Крім того, біля "пунктів для голосування" не спостерігається масовість людей. У кращому випадку можна побачити 1 – 2 людини. І це випадкові перехожі, яких чіпляють на вулиці, а їм складно відмовити, зважаючи на те, що поруч стоїть людина з автоматом", – зауважив Дмитро Забавін.

Зверніть увагу! МЗС України закликало світ не визнавати так звані "вибори" до місцевих окупаційних адміністрацій на окупованих територіях, які проводить країна-агресорка. Здійснюючи їх, Росія грубо порушує "суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН". Також МЗС закликало міжнародних партнерів "засудити нікчемні і свавільні дії Росії", в також "не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів".

Що відомо про псевдовибори на окупованих територіях