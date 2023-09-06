Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зауваживши, що росіяни незадоволені діяльністю колаборантів, тому везуть "спеціалістів" з Росії.

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Люди змушені голосувати

На лівому березі Херсонської області проходить театр абсурду, який росіяни називають "виборами". Якщо аналізувати, як це відбувалося на правому березі Херсонщини під час так званого "референдуму", то цифри з відсотками не сходитимуться.

Російські загарбники здійснюють прибудинкові обходи у деяких населених пунктах. Люди намагаються сховатися, але кому не вдається змушені брати участь й ставити галочки,

– мовив Соболевський.

Важко відмовити, коли до тебе приходять озброєні люди у масках, а поруч місцеві колаборантами з бюлетенями. Відмова від участі у виборах це фактично шлях до списку нелояльних людей російській "владі". Але, попри це, багато людей відмовляються від участі в цьому шоу.

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Везуть "спеціалістів" з Росії

На окупованій території Херсонської області маленький відсоток ідейних колаборантів, які чекали "русського міру". Більшість з них це невідомі люди, для яких з'явилася можливість отримати "владу". Окупанти грають на амбіціях людей, які не мали успіху до повномасштабного вторгнення у вільному суспільстві.

У багатьох немає освіти й досвіду роботи, проте їм пропонують високі посади. Переважно це максимально негативні персонажі, яких до окупації ніхто не знав, але зараз вони отримують певні повноваження.

Уже ми бачимо тенденцію, що їх змінюють. Їм дали пів року "попрацювати" й вже навіть самі окупанти бачать, що ні до чого хорошого це не призводить. Зараз їх намагаються змінювати, але немає на кого. Адже гідні кандидати виїхали або відмовилися співпрацювати з агресором,

– зазначив заступник голови Херсонської обласної ради.

Окупанти намагаються з Росії завозити "спеціалістів", але їх там так само небагато. Вони розуміють, що це регіон не дружній для Росії, адже більшість населення на окупованих територіях України негативно налаштовані проти Росії.

Псевдовибори на окупованих територіях